Мадуро опубликовал видео прогулки по Красной площади

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой и делегацией, прибывшей на переговоры в Москву, прогулялся по Красной площади. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

Ролик был размещен в Twitter Мадуро.

Desde Moscu, envio un saludo al pueblo venezolano cargado de xito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperacin estratgica para culminar victoriosos el ao 2019 y asegurar la prosperidad de los aos futuros. Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicols Maduro (@NicolasMaduro) 25 сентября 2019 г.

В видео венесуэльский лидер сообщает, что гуляет по Красной площади, на улице +3 градуса тепла, 10.20 вечера, передает РИА «Новости».

«Приветствую венесуэльцев (...) еще раз подтверждая нашу веру - другой мир возможен, мир без империй, мир братства. Сегодня мы ратифицировали с президентом (Владимиром) Путиным стратегическую карту взаимодействия, которая даст большие результаты. Спасибо России, спасибо президенту Путину», – сказал он.

Напомним, Путин встретился с Мадуро в рамках двусторонней встречи в Кремле. Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также прямое вмешательство третьих стран в выборы в Венесуэле.

Сообщалось также, что Мадуро подарил российскому лидеру копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.

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