Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

Президент России Владимир Путин получил от своего коллеги из Венесуэлы Николаса Мадуро в подарок копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара. Мадуро подарил саблю Путину в ходе встречи в Кремле.

«Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я передал ему копию сабли, которую освободитель Симон Боливар использовал в битве при Карабобо, в благодарность за поддержку Венесуэлы и за уважение суверенитета и самоопределения народов», – написал Мадуро в своем Twitter.

Путин встретился с Мадуро в рамках двусторонней встречи в Кремле. Лидеры обсудят двусторонние отношения, а также прямое вмешательство третьих стран в выборы в Венесуэле.