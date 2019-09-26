Кремль опроверг обсуждение Путиным и Мадуро размера помощи Венесуэле

Вопрос о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не затрагивался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, шла ли речь о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече Путин и Мадуро.

При этом он уточнил, что Россия оказывает различную помощь в различных вариантах Венесуэле, в том числе консультативную.

«Взаимодействие в самых разных областях, и это сотрудничество будет продолжаться», – подчеркнул Песков.

Он отметил прокомментировал также высказывание Путина о том, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог лидера страны с оппозиционными силами.

«Президент Венесуэлы неоднократно говорил о возможности и необходимости такого диалога, поэтому необходимая гибкость со стороны руководства Венесуэлы демонстрируется. И, конечно, нужна взаимность и со стороны оппозиции. Но главное – это то, что, конечно, любые проблемы Венесуэлы должны решаться самими венесуэльцами без какого-либо вмешательства третьих стран», – сказал Песков.

Он добавил также, что Россия и Венесуэла продолжают совместную работу в рамках военно-технического сотрудничества.

«Военно-техническое сотрудничество продолжается. Вы знаете, что имели место ранее поставки специального имущества, военной техники, которая частично нуждается в сервисном обслуживании, частично пришла в нерабочее состояние, поэтому, как и раньше, продолжается совместная работа по выполнению тех обязательств, которые несет российская сторона как поставщик этого специального имущества. Эта работа продолжается. Эти темы затрагивались», – ответил Песков на вопрос, обсуждалась ли военная помощь Венесуэле на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин на встрече с Мадуро заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог лидера страны Николаса Мадуро с оппозиционными силами.

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