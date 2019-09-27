В Крыму отчитались о поисках последователей школьных стрелков

Правоохранительные органы после трагедии в колледже Керчи выявили в Крыму около 1,5 тыс. интернет-пользователей, пропагандировавших подобные расстрелы.

«[После бойни в Керчи] мы сплотились..., глубоко проанализировали ситуацию, провели масштабные мероприятия по Крыму. Более 300 обысков, мы выявили 1,5 тысячи интернет-пользователей в молодежной среде, которые пропагандировали насилие в школе», – сообщил начальник управления Генпрокуратуры в ЮФО Константин Сомов на заседании Совета при полпреде президента, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что эти пользователи были заблокированы, также было принято решение распространить данный опыт на другие регионы.

«Реализуем успешно. В этом году в республике Адыгея один молодой человек планировал совершить теракт..., он был предотвращен», – отметил Сомов.

Напомним, в середине октября 2018 года в Керчи студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в учреждении, погибли 20 человек.