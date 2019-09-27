Сотрудники московского метро спасли упавшего на рельсы котенка

Сотрудники московского метро спасли котенка, выпавшего из сумки женщины на рельсы станции «Трубная», сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Инцидент произошел в четверг, 26 сентября, поздно вечером. Котенка зовут Снегурочка, передает РИА «Новости».

Сообщается, что хозяйка везла Снегурочку в сумке, из которой та сумела выбраться. Затем котенок спрыгнул на рельсы.

«Машинист въезжавшего на станцию поезда остановил состав. Напуганную, но живую и здоровую Снегурочку достали и вернули хозяйке. Владелица котенка поблагодарила сотрудников мосметро и полиции», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что перевозить питомцев можно только в специальных сумках или клетках. Также необходимо проверять, «насколько хорошо закрыты переноски».

Напомним, в 2013 году спрыгнувшие на рельсы котята парализовали работу метро в Нью-Йорке.