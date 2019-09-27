Магаданские онкологи получили самое современное оборудование

«Оборудование, которое мы получили, позволит выполнять операции на совершенно новом уровне, менее травматично для пациентов», – рассказали газете ВЗГЛЯД в минздраве Магаданской области. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в помощь местным врачам-онкологам поступила современная медицинская техника.

«Например, новый скальпель позволит делать операции людям с кардиостимуляторами, что раньше было сложно из-за воздействия электрического тока. Травматизация для пациентов станет значительно меньшей. Быстрее будет идти процесс восстановления», – отметила пресс-секретарь министерства здравоохранения магаданской области Юлия Косянчук.

Как пояснили в минздраве, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», врачи Магаданского областного онкодиспансера также получили: ультразвуковой электрохирургический генератор, аргоно-плазменный коагулятор (прибор для бесконтактной тепловой коагуляции тканей), реанимационный анестезиологический монитор.

«Колоссальная значимость этого оборудования, в первую очередь, связана с тем, что лечение онкологических заболеваний – востребованное направление в нашем регионе и, к сожалению, не только в нашем»,– отметила Косянчук. По данным минздрава области, за год через поликлиническое отделение Магаданского областного онкодиспансера проходит более 5,5 тысяч жителей региона. В стационарных условиях ежегодно лечатся порядка 2 тысяч пациентов. Благодаря полученному оборудованию, онкологи намерены проводить порядка двухсот оперативных вмешательств в год, на более высоком, чем раньше техническом уровне.

«Минздрав Магаданской области, как и все российское здравоохранение, старается держать курс на развитие высокотехнологичных методов лечения», – подчеркнула Косянчук. На приобретение оборудования было выделено около 5 млн рублей из федерального бюджета (региональный проект «Борьба с онкозаболеваниями» является региональным компонентом федерального нацпроекта «Здравоохранение»). Добавим, что в областном онкодиспансере оснащен и на полную мощность функционирует диагностический корпус, уже второй год работает новый радиологический корпус. Проходит реконструкция основного здания диспансера.