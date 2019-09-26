Москве пообещали резкое потепление

На следующей неделе синоптики прогнозируют в столице потепление до 17 градусов и дождь, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В принципе, температура еще может повыситься до 15-17 градусов. Мы прогнозируем такое повышение на следующей неделе», – сказал Вильфанд РИА «Новости».

Однако в Москву вместе с теплом придет циклон, из-за чего в столичном регионе ожидаются дожди. «Снега не ожидаем, потому что с завтрашнего дня температуры повысятся», – отметил он.

При этом на Урале, в Поволжье и на юге западной Сибири температура сильно понизится. В Сочи ожидаются осадки, однако в начале октября синоптики прогнозируют в городе-курорте бархатный сезон.

Ранее синоптики предрекли России аномальную зиму.