России предсказали аномальную зиму

Аномально теплая погода ожидается в период с октября по март на Севере, в Европейской и Азиатской частях России, при этом на Юге ожидаются аномальные холода, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Есть вероятностный прогноз на отопительный период с октября по март, его суть такова, что на Севере, Европейской и Азиатской территории России прогнозируется аномалия температуры со знаком плюс, а на Юге – со знаком минус», – передает ТАСС слова Вильфанда.

Он добавил, что более подробный прогноз Гидрометцентр планирует выпустить 30 сентября.

Тем временем сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что потепление до 13 градусов ожидается в Москве в выходные.

«В выходные погода будет теплее, чем то, что мы наблюдали сейчас. В субботу осадков не ожидается, минимальная температура - плюс 13 градусов и слабый ветер. Погода будет комфортная, хотя температурный фон будет отставать от нормы на 1-2 градуса», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

Она добавила, что в воскресенье днем ожидается небольшой дождь. В Москве температура 11-13 градусов.

«В понедельник температура повыше на один градус. В начале следующей недели температура или в конце сентября практически приблизится в климатической норме», – добавила синоптик.

Напомним, в понедельник в «Гисметео» описали пришедшее похолодание в Москве словом «заоктябрило»: среднесуточная температура понизилась до +5, что соответствует середине октября.