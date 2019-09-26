Президент Румынии призвал Зеленского изменить закон об образовании

Президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи с Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН призвал его внести изменения в закон об образовании на Украине, чтобы представители румынского меньшинства могли обучаться на родном языке.

«Президент Румынии подчеркнул, что необходимо соответствующее исправление путем выявления ясных, функциональных решений для проблем, вызванных законом об образовании, принятым на Украине в сентябре 2017 года, который нанес ущерб правам лиц, принадлежащих румынскому меньшинству, в отношении обеспечения образования на родном языке, чтобы уровень и качество образования на румынском языке не были снижены», – цитирует сообщение администрации румынского президента ТАСС.

Там отмечено, что Зеленский заверил, что проблемы, связанные с принятием закона об образовании, будут выявлены, чтобы «право лиц, принадлежащих румынскому меньшинству, учиться на родном языке не пострадало».

Между тем президент Румынии поддержал европейский путь Украины и договорился с Зеленским «о необходимости, чтобы Румыния и Украина вели более тесный диалог о региональной безопасности».

Также главы двух государств обменялись мнениями о ходе урегулирования конфликта на востоке Украины. «В этой связи президент Румынии приветствовал недавний обмен пленными, осуществленный 7 сентября между Украиной и Российской Федерацией», – отметили в администрации.

Кроме того, Йоханнис и Зеленский обсудили энергетическую безопасность, подтвердив оппозицию проекту «Северный поток – 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава МИД России раскрыл подробности краткой беседы с президентом Украины в Нью-Йорке.

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