Кремль оценил публикацию стенограммы разговора Трампа с Зеленским

Факт публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является неординарным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я ничего не буду комментировать по этому поводу, это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это (публикация – прим. ВЗГЛЯД) произошло по взаимной договоренности», – приводит его слова ТАСС.

«Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы – будь то телефонный разговор или очная беседа – это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе», – добавил Песков.

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским, который стал причиной инициирования процедуры импичмента Трампа в Конгрессе США.

Зеленский признался, что не ожидал публикации полной стенограммы его разговора с лидером США. Он отметил, что его разрешения на публикацию не спрашивали.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД