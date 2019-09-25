После жесткой посадки самолета в Барнауле 20 человек обратились за помощью

За медицинской помощью после жесткой посадки самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула обратились 20 пассажиров.

«На борту находился 331 человек. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur Air все пассажиры были экстренно эвакуированы. По информации на данный момент, порядка 20 человек обратились в медпункт», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы авиакомпании.

Напомним, у самолета при посадке загорелась стойка шасси.

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