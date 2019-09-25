Путин назвал главный смысл государственного управления

Главный смысл госуправления заключается в достижении достойного уровня жизни граждан, заявил президент Владимир Путин.

На конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), Путин говорил о реализации национальных проектов, которые нужны для того, чтобы «добиться действительно прорывных результатов», передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что важна постоянная обратная связь, чтобы было «объемное, объективное видение всей картины».

«(Нужно видеть), где система работает, а где, к сожалению, иногда, также как везде во всем мире, дает сбои, выявляет, какие лучшие управленческие решения надо тиражировать, где, напротив, сохраняются риски неэффективности, коррупции, стагнации», – сказал Путин.

Он добавил, что нужно следить и за тем, с какой отдачей работают вложенные ресурсы, как ими оптимально распорядиться для достижения результатов.

«В формировании такой полной картины, в проведении своего рода постоянного тестирования реформ, всего государственного, бюджетного хозяйства огромная роль принадлежит общественному, парламентскому контролю и представителям высшего органа финансового контроля», – указал российский лидер.

По его словам, сотрудники этих служб призваны содействовать справедливому и ответственному государственному управлению по своему статусу. А «главный, основной смысл» госуправления, по мнению Путина, заключается «в обеспечении устойчивого развития общества и достижении достойного уровня жизни людей».

Президент также заметил, что власти должны искать способы точно и оперативно обрабатывать большие массивы данных, чтобы найти лучшие решения для госуправления на всех уровнях.

«Мы видим, как в мире стремительно растут объемы информации в экономике, финансах, социальной и других сферах. Очевидно, что тот, кто сумеет точно и оперативно обрабатывать и использовать эти массивы данных, сможет найти самые оптимальные, наилучшие решения для государственного управления на всех уровнях, нацелить их на запросы, проблемы конкретного человека», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что темп жизни, бурные технологические изменения и амбициозные задачи порождают новые стандарты во всех сферах – как для качества, так и для механизмов аудита.

«Сегодня это тоже область новаций, поиска и экспериментов. Показательным примером стало решение перевести работу вашего конгресса в безбумажный формат, когда все документы и рабочие материалы размещаются на сайте, в глобальные сети. Становятся доступными не только участникам этого профессионального процесса, но и самому широкому кругу специалистов, экспертов, общественности», – сказал президент.

В июне президент заявил, что одна из задач заключается в том, чтобы никогда не забывать, в чем смысл существования любой власти: в том, чтобы людям «создавать стабильную, нормальную, безопасную и прогнозируемую жизнь, только с прогнозом на улучшение».

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