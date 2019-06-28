Путин указал на связь внутриполитической стабильности с благосостоянием людей

Президент Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times отметил, что от внутриполитической стабильности в том или ином государстве зависит очень многое, в том числе благосостояние людей.

«Одна из наших задач здесь, в России, заключается в том, чтобы никогда не забывать, в чем смысл функционирования и существования любой власти – в том, чтобы людям создавать стабильную, нормальную, безопасную и прогнозируемую жизнь, только с прогнозом на улучшение», – сказал Путин в интервью Financial Times, которое опубликовано на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что в этом плане есть какие-то общие тенденции, но в каждом конкретном случае нужно смотреть, как складывается ситуация в том или ином государстве.

«Как долго Россия будет чувствовать себя стабильной страной? Чем дольше, тем лучше. Потому что от стабильности, внутриполитической стабильности зависит очень многое другое, зависит ее позиционирование в мире. И в конечном итоге зависит даже, может быть, и прежде всего благосостояние людей», – подчеркнул глава государства.

Российский лидер в этой связи отметил, что одной из причин развала Советского Союза – внутренней причиной – были трудная жизнь и крайне низкий уровень реальных доходов людей, а также отсутствие товаров на полках магазинов, в результате чего «пропал иммунитет у людей к сохранению государственности».

«Думали, что, что бы ни произошло – хуже не будет. Оказалось, что стало хуже для очень многих людей, особенно в начале 1990-х годов, когда рухнула вся система социального обеспечения, здравоохранения, развалилась промышленность. Хорошая, плохая – но рабочие места были. Они прекратили существование», – отметил глава государства.

Президент выразил надежду, что, начав работу по ключевым направлениям и добившись повышения производительности труда, государство сможет «именно на этой базе обеспечить и рост доходов населения, рост благосостояния граждан».

«Самое главное, что мы должны сделать, – мы должны поменять структуру экономики и добиться существенного роста производительности труда на основе современных технологий, искусственного интеллекта, робототехники и так далее», – сказал Путин.

«Скажем, развитие транспортной и другой инфраструктуры – это, кроме государства, почти никто не сделает. Некоторые другие вещи есть, связанные с образованием, здравоохранением: больной человек и необразованный не может работать эффективно в современной экономике, и так далее», – отметил глава государства.

Напомним, 20 июня в ходе прямой линии Путин заявил, что ключевой момент национальных проектов – поднятие уровня жизни россиян. В связи с этим он указал на необходимость изменить структуру российской экономики, «сделать ее высокотехнологичной», «чтобы толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан».

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