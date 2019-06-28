Путин указал на связь внутриполитической стабильности с благосостоянием людей

Взгляд
28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 03:07  |  vz.ru
Разделы

На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
Перейти а раздел…

Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия сообщит НАТО о неприятном

Контакты России и НАТО заморожены уже давноФото: Fabrizio Bensch/Reuters
На фоне возвращения России в ПАСЕ появляются сообщения о возобновлении еще одного формата отношений нашей страны с Западом – НАТО хочет провести на следующей неделе заседание Совета Россия–НАТО, посвященное судьбе Договора о РСМД. Что все это значит и имеет ли смысл обсуждать проблему европейской безопасности с альянсом, повторяющим американский ультиматум в адрес Москвы? Подробности...
Перейти а раздел…

Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
Перейти а раздел…

Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Донбасский ад и рай Захара Прилепина

Денис Гуцко, писатель
Читая про «некоторых, которые не попадут в ад» Захара Прилепина, я ловил себя на странном чувстве зависти – к ним. Не потому, что автор меня перевербовал. Эти люди могут – и сделали в своей жизни ясный, однозначный выбор – и пошли за ним. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украинцы, да очнитесь же!

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
История, леденящая кровь. Поверить в это невозможно. Поэтому я и не поверила. А потом пришлось. Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 6 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
      Подробности...

      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в Донбассе
            Путин предупредил о последствиях утраты СНВ-3Путин назвал историю с отравлением Скрипалей «не стоящей пяти копеек»Путин оценил успехи России в СирииПутин заявил о восхищении Петром I
            Абхазия ограничила пересечение границы с ГрузиейГрузия и Литва отказались покидать ПАСЕ после возвращения РоссииИран запросил экономического «перемирия»Каспаров обматерил МИД Германии после решения в ПАСЕ
            Зеленский назвал виновных в возвращении России в ПАСЕОснователь «Рольфа» отказался возвращаться в РоссиюНазвано число заказанных для Минобороны истребителей Су-57Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

            Главная тема


            GPS над Израилем отключился необъяснимым образом

            интервью президента


            Путин назвал окончательно изжившей себя идею современного либерализма

            уроки дипломатии


            Захарова объяснила «непонятливому» Зеленскому необходимость посредников

            первые данные


            Раскрыты характеристики «Сармата»

            Видео

            украинская помеха


            Почему Россия победила в ПАСЕ

            неправильный альянс


            Россия сообщит НАТО о неприятном

            скандал с курсантами


            Спецназ ГРУ превращают во «второй сорт»

            доигрались


            Выступивший в антироссийских футболках грузинской клуб начали массово покидать футболисты

            викторина


            Каким был первый день великой войны?

            Лево-зеленое безумие


            Игорь Мальцев: В Германии идет тихая гражданская война

            Президент в осаде


            Геворг Мирзаян: Эрдоган попал в сложную ситуацию

            Братья грузины


            Алексей Алешковский: Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

            на ваш взгляд


            Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?

            Путин указал на связь внутриполитической стабильности с благосостоянием людей

            28 июня 2019, 01:31

            Текст: Антон Никитин

            Версия для печати

            Президент Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times отметил, что от внутриполитической стабильности в том или ином государстве зависит очень многое, в том числе благосостояние людей.

            «Одна из наших задач здесь, в России, заключается в том, чтобы никогда не забывать, в чем смысл функционирования и существования любой власти – в том, чтобы людям создавать стабильную, нормальную, безопасную и прогнозируемую жизнь, только с прогнозом на улучшение», – сказал Путин в интервью Financial Times, которое опубликовано на сайте Кремля.

            Президент подчеркнул, что в этом плане есть какие-то общие тенденции, но в каждом конкретном случае нужно смотреть, как складывается ситуация в том или ином государстве.

            «Как долго Россия будет чувствовать себя стабильной страной? Чем дольше, тем лучше. Потому что от стабильности, внутриполитической стабильности зависит очень многое другое, зависит ее позиционирование в мире. И в конечном итоге зависит даже, может быть, и прежде всего благосостояние людей», – подчеркнул глава государства.

            Российский лидер в этой связи отметил, что одной из причин развала Советского Союза – внутренней причиной – были трудная жизнь и крайне низкий уровень реальных доходов людей, а также отсутствие товаров на полках магазинов, в результате чего «пропал иммунитет у людей к сохранению государственности».

            «Думали, что, что бы ни произошло – хуже не будет. Оказалось, что стало хуже для очень многих людей, особенно в начале 1990-х годов, когда рухнула вся система социального обеспечения, здравоохранения, развалилась промышленность. Хорошая, плохая – но рабочие места были. Они прекратили существование», – отметил глава государства.

            Президент выразил надежду, что, начав работу по ключевым направлениям и добившись повышения производительности труда, государство сможет «именно на этой базе обеспечить и рост доходов населения, рост благосостояния граждан».

            «Самое главное, что мы должны сделать, – мы должны поменять структуру экономики и добиться существенного роста производительности труда на основе современных технологий, искусственного интеллекта, робототехники и так далее», – сказал Путин.

            «Скажем, развитие транспортной и другой инфраструктуры – это, кроме государства, почти никто не сделает. Некоторые другие вещи есть, связанные с образованием, здравоохранением: больной человек и необразованный не может работать эффективно в современной экономике, и так далее», – отметил глава государства.

            Напомним, 20 июня в ходе прямой линии Путин заявил, что ключевой момент национальных проектов – поднятие уровня жизни россиян. В связи с этим он указал на необходимость изменить структуру российской экономики, «сделать ее высокотехнологичной», «чтобы толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан».

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............