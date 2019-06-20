Путин заявил о персональной ответственности министров за нацпроекты

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что результаты от реализации национальных проектов должны чувствоваться уже сейчас, в этом году. И отвечать за это должны главы профильных министерств.

Жительница Москвы в ходе прямой линии задала главе государства вопрос о реализации национальных проектов.

«Можно и нужно понять, что является главным, чтобы обеспечить нам прорывное развитие, что является главным с точки зрения мировых тенденций и что мы должны сделать для поднятия уровня жизни – это ключевой момент национальных проектов, для чего они в принципе созданы», – ответил президент.

«Это не тот случай, когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а что такое нынешнее поколение советских людей никому не было понятно, а потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980-м году. Результаты должны чувствоваться уже сейчас: в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, заработных платах», – сказал Путин.

Он добавил, что нужно изменить структуру экономики, «сделать ее высокотехнологичной, «цифровой, беспилотники развивать, инфраструктуру развивать.

«Все для чего? Для того, чтобы толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан», – отметил Путин.

Также глава государства подчеркнул, что все российские министры знают, что персональная ответственность в их работе необходима. «Я сказал это, не помню, камеры работали, было это в средствах массовой информации, нет, но все знают, все коллеги знают, что персональная ответственность, она в данной работе необходима, она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление», – сказал глава государства.