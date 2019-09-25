Крупнейший в мире аэропорт открылся в Пекине

В Китае официально начал работу крупнейший по площади терминала аэропорт в мире. В среду он примет первые рейсы.

Председатель КНР Си Цзиньпин открыл международный аэропорт Дасин 25 сентября, за несколько дней до 70-летия республики. В тот же день расположенный в 50 км к югу от центра Пекина воздушный хаб примет первые рейсы, передает Deutsche Welle.

Транспортное сообщение между китайской столицей и аэропортом будет открыто 26 сентября. Продолжительность поездки на скоростном поезде из центра Пекина составит 20 минут.

Планируется, что до 2021 года пассажиропоток будет составлять около 45 млн человек в год, а позже этот показатель увеличится до 100 млн.

Аэропорт имеет восемь взлетно-посадочных полос, все из них будут введены в эксплуатацию до 2024 года.

Отмечается, что здание аэропорта площадью 700 тыс. квадратных метров было спроектировано знаменитым иракско-британским архитектором Захой Хадид незадолго до ее смерти в 2016 году.

Терминал в форме шестиконечной звезды имеет органичные формы и много естественного света. Оформление каждого из шести рукавов, расходящихся от центрального ядра, посвящено традиционным китайским культурным явлениям – в частности, шелкографии, фарфору и чаю.

В терминале располагаются более 80 гейтов. Строительство продолжалось четыре года, в проект было вложено 120 млрд юаней (в пересчете 15 млрд вро). Включая всю инфраструктуру для железнодорожного и автомобильного транспорта к аэропорту, стоимость аэропорта составила 400 млрд юаней.

При этом открытый еще в конце 1950-х годов аэропорт Пекина «Шоуду» на севере китайской столицы обслуживает ежегодно более 100 млн пассажиров. По объему пассажиропотока он занимает второе место в мире после аэропорта Атланты в США. Третий терминал был открыт незадолго до Олимпиады-2008, но уже испытывает серьезные перегрузки.

Ранее сообщалось, что в Китае завершилось строительство самого длинного в мире морского моста.