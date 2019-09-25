В Индии разбился учебный МиГ-21

Учебно-тренировочный истребитель ВВС Индии МиГ-21 разбился утром в среду при взлете с авиабазы Гвалиор, сообщили СМИ.

Как пишет «Хиндустан таймс» со ссылкой на источники в командовании, пилотам удалось катапультироваться. Причины крушения выясняются, передает ТАСС.

Напомним, в конце марта истребитель-бомбардировщик МиГ-27 ВВС Индии разбился рядом с городом Джодхпур в штате Раджастан на северо-западе страны. Аналогичный инцидент произошел в феврале – тогда МиГ-27 потерпел крушение в Раджастане во время тренировочного полета.

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