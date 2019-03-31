В Индии разбился МиГ-27

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 ВВС Индии разбился рядом с городом Джодхпур в штате Раджастан на северо-западе страны, сообщает Times of India.

ЧП произошло во время планового полета, пилот катапультировался. Другие подробности не приводятся, передает РИА «Новости».

Аналогичный инцидент произошел в феврале – тогда МиГ-27 потерпел крушение в Раджастане во время тренировочного полета.