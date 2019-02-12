В Индии разбился МиГ-27

Индийский истребитель-бомбардировщик МиГ-27 упал в штате Раджастхан, расположенный на северо-западе страны, сообщают СМИ.

Самолет рухнул в районе полигона Покхран, пилот сумел катапультироваться, сообщил местный телеканал NDTV, передает ТАСС.

По тем же сведениям, борт проводил тренировочный полет. Причины катастрофы пока не установлены.

В октябре 2018 года истребитель МиГ-29 Летно-исследовательского института им. Громова потерпел крушение в Московской области, пилоты успели катапультироваться.