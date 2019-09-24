Кириенко призвал довести до конца окончившуюся взрывом под Северодвинском работу

Необходимо довести до конца работу над проектом, в рамках которого в августе произошло ЧП на полигоне под Северодвинском Архангельской области, заявил первый замглавы администрации президента, экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко.

«У нас много поводов для гордости, но этот год дал повод для скорби. Вы знаете, что на испытаниях в Архангельской области погибли наши коллеги», – передает его слова «Интерфакс».

Кириенко добавил, что главная ответственность перед ними – «доделать то, что они начинали, завершить те работы, в которые они вложили все свои силы, все свои знания и всю свою жизнь».

По его словам, в атомной отрасли испытатели – это «особая категория людей», которые являются высочайшими профессионалами и выдающимися инженерами.

«Кроме высочайшего профессионализма от этих людей требуется еще личное мужество», – сказал Кириенко.

Он указал, что за историю атомной отрасли было проведено более 10 тыс. испытаний.

Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.