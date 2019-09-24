В Кремле назвали виновных в неудаче переговоров по мирному соглашению с Японией

Россия и Япония должны искать пути заключения мирного договора. Достичь соглашения будет очень сложно, однако это в интересах стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по этому направлению будет продолжена.

«Мы прекрасно понимаем, и у президента Путина есть четкая политическая воля, нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией. И эти попытки, эта работа будут продолжены, потому что это в наших с вами интересах», – цитирует РИА «Новости» выступление Пескова в ходе общения со студентами в Высшей школе экономики.

«Мы этого хотим, премьер-министр Абэ хочет, многие члены его руководства разделяют желание, но это очень, очень сложно», – сказал Песков.

Кроме того, он добавил, что союзничество Японии и США осложняют заключение мирного договора.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда союзнические обязательства наших японских коллег... американцы, по сути, могут размещать свои различные объекты военной инфраструктуры в любой точки Японии, по сути, не спрашивая на то разрешения в Токио. Эта ситуация делает продолжение дальнейших попыток очень сложной»,– сказал Песков.

Ранее Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что хотел бы обсудить с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке проблему мирного договора.