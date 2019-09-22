Глава МИД Японии захотел откровенно обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что во время планируемой на следующей неделе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке рассчитывает провести откровенный обмен мнениями по проблеме мирного договора.

«На следующей неделе я встречусь с министром Лавровым. Я намерен провести с ним откровенный обмен мнениями. Эта проблема, которая остается нерешенной уже более 70 лет после войны, помимо японско-российских отношений, также связана с миром и стабильностью на Дальнем Востоке и в Восточной Азии», – приводит ТАСС слова главы МИД Японии.

«Как ответственный министр я намерен вести упорные переговоры, основываясь на нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении заключить мирный договор, решив территориальную проблему», – заявил Мотэги в эфире телеканала NHK.

Напомним, на прошлой неделе Лавров разъяснил, каким Россия видит мирный договор с Японией.

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