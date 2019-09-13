Россия пояснила, каким видит мирный договор с Японией

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, каким Россия видит мирный договор с Японией.

В интервью газете «Труд» он заявил, что нужен «не просто мирный договор», а документ, в котором будет отражен «нынешний уровень отношений» Москвы и Токио и «ориентиры дальнейшего развития» этих отношений.

Российская сторона стремится к качественно новой основе для сотрудничества с Японией. Это позволит обеспечить условия для решения сложных вопросов между Москвой и Токио, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что «возможное решение проблемы мирного договора должно быть поддержано и принято народами обеих стран».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин предложил считать исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил, который является главным в ситуации с заключением мирного договора, 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.

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