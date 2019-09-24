Джонсон заявил о несогласии с вердиктом Верховного суда

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что уважает решение Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента, однако в корне не согласен с ним.

«Я категорически не согласен с этим решением Верховного суда. Я очень уважаю нашу судебную систему, но не думаю, что это было правильное решение. Я считаю, что пророгация (приостановка работы) использовалась на протяжении веков и без подобных пересмотров», – цитирует РИА «Новости» Джонсона.

При этом он подчеркнул, что этот вердикт необходимо уважать.

В свою очередь спикер палаты общин Джон Беркоу сообщил, что британский парламент возобновит работу 25 сентября.

«Я проинструктировал палату о том, что парламентарии должны возобновить - не начать работу после приостановки, которая была признана незаконной, - а именно возобновить свою работу с завтрашнего дня (25 сентября)», – подчеркнул Беркоу.

По его словам, парламентарии в среду рассмотрят вопросы работы министерств, при этом Джонсон не будет присутствовать в парламенте.

Беркоу считате, что решение о приостановке работы парламента является попыткой помешать депутатам контролировать действия правительства.

«Вердикт был однозначным, а незаконное решение приостановить работу парламента было принято в критическое для страны время», – сказал спикер.

Ранее во вторник Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента, инициированную премьером Борисом Джонсоном.

Напомним, 10 сентября Джонсон объявил о прекращении работы британского парламента. При этом он отверг обвинения в обмане королевы Елизаветы II по поводу реальной цели приостановки работы парламента.

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