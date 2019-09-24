Верховный суд Британии признал незаконным решение премьера Джонсона

Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента, инициированную премьером Борисом Джонсоном.

«Решение просить королеву о пророгации парламента было незаконным», – передает РИА «Новости» слова председателя Верховного суда баронессы Брендф Хейл, объявлявшей вердикт.

Слушания по делу продолжались три дня. Джонсону данное решение суда может грозить отставкой.

«Работа парламента не считается приостановленной, парламент может собраться как можно скорее», – сказала Хэйл.

Решение о сроках работы парламента находится в ведении спикеров обеих палат. Как ожидается, парламентарии соберутся для работы в ближайшее время.

Напомним, 10 сентября Джонсон объявил о прекращении работы британского парламента. При этом он отверг обвинения в обмане королевы Елизаветы II по поводу реальной цели приостановки работы парламента.

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