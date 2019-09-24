Украина захотела вернуть задержанные в Керченском проливе катера

Власти Украины ведут переговоры о возвращении катеров, которые были задержаны во время провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

«Я не могу сказать, что вижу какой-то прогресс в этом (возвращении катеров)», – сказал он в интервью Би-Би-Си Украина.

При этом, по словам министра, Украина не планирует забирать военные корабли и технику, которая осталась в Крыму после воссоединения с Россией.

Напомним, президент России Владимир Путин в 2018 году предлагал передать военные корабли Украины, оставшиеся в Крыму.

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