Представитель Гармаша опроверг его госпитализацию

Официальный представитель актера Сергея Гармаша Олег Будрин опроверг информацию о госпитализации артиста и о том, что он якобы получил травму в нетрезвом состоянии.

«Это бред собачий. Он не в больнице, он уже прилетел из Ростова и приступил к съемкам в Санкт-Петербурге. Он действительно слегка ударился головой, но не был пьян», – цитирует Будрина «Ридус».

Инцидент произошел на парковке аэропорта Ростова-на-Дону, пояснил представитель Гармаша. Актер выходил из автомобиля и оступился. В этот момент Гармаш сам находился за рулем и поэтому был трезв, подчеркнул Будрин.

Между тем, по данным РЕН-ТВ, Гармаш якобы разбил голову, по этим данным, его доставили в больницу в Новочеркасске. Телеканал добавил, что актер мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, но подтверждения этому пока нет.