Мосгорсуд перенес дату проверки законности приговора блогеру Синице

Мосгорсуд перенес на 3 октября рассмотрение ходатайства блогера Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии за экстремизм.

«Дата рассмотрения апелляционной жалобы осужденного Синицы переназначена на 3 октября», – передает ТАСС сообщение представителя суда.

Синица и его адвокаты просят отменить обвинительный приговор и оправдать его, а в случае признания приговора законным смягчить наказание.

В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии по обвинению в экстремизме из-за поста, расцененного экспертами как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. В суде блогер признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.

Напомним, газета ВЗГЛЯД отмечала, что «дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам.