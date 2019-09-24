Макрон назвал сроки проведения встречи «нормандской четверки»

Французский президент Эммануэль Макрон ответил на вопрос о том, когда может состояться встреча «нормандской четверки».

Президент Франции заявил, что переговоры в «нормандском формате» могут пройти «в ближайшие недели», передает РИА «Новости».

Напомним, на Украине опасаются, что на переговорах украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется противостоять трем другим лидерам – Владимиру Путину, Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель.

Так, о возможном давлении на Киев со стороны Парижа и Берлина заявлял руководитель украинской делегации в Минске Леонид Кучма.

В Кремле перечислили вопросы, которые должны быть урегулированы для проведения встречи «нормандской четверки» в столице Франции.

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