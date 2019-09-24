США не захотели объявлять ядерную войну недопустимой

США так и не заявили о недопустимости ядерной войны, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что почти год назад Москва направила американской стороне предложение сделать совместное заявление. В заявлении, по замыслу Москвы, Россия и США должны подтвердить, что «в ядерной войне не может быть победителя и что она не должна быть развязана».

Однако ответа от американцев российская сторона так и не получила, передает ТАСС.

Ульянов отметил, что США, видимо, предпочитают «хранить молчание» и считают такую позицию «наилучшей для себя опцией».

Напомним, российская концепция применения ядерного оружия не предполагает превентивного удара.

Чтобы оправдать разработку ядерного оружия, Вашингтон выдумал якобы существующую российскую доктрину «эскалации для деэскалации». Москва опровергла заявления США на эту тему.

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