Цена барреля нефти Brent приблизилась к 65 долларам

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник утром на фоне усилившейся геополитической напряженности после введения США санкций против Тегерана.

К 8.16 мск цена нефти марки Brent росла на 1,1% – до 64,99 доллара за баррель, WTI дорожала на 1,1% – до 58,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В ночь на понедельник газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что восстановление добычи саудовской госнефтекомпании Saudi Aramco после атаки дронов может занять месяцы.

По данным издания, Aramco ведет переговоры с производителями оборудования и обслуживающими компаниями, а также предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить операционную деятельность после атаки на свои объекты.

На прошлой неделе предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.