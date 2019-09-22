Майли Сайрус рассталась с девушкой, ради которой бросила мужа

Певица Майли Сайрус рассталась со своей возлюбленной Кейтлин Картер, ради которой ушла от супруга, актера Лиама Хемсворта, сообщили СМИ.

People пишет, что девушки остаются друзьями, но уже «не состоят в романтических отношениях».

О том, что у Сайрус и Картер была романтическая связь, СМИ узнали в прошлом месяце, когда девушки вместе уехали в Италию после расставания с супругами, передает РЕН ТВ.

Напомним, актриса Деми Мур призналась, что ее брак с актером Эштоном Кутчером оказался разрушен из-за того, что она соглашалась на секс втроем.