Деми Мур призналась, что эксперименты в постели разрушили ее последний брак

Американская актриса Деми Мур выпустила автобиографическую книгу «Наизнанку», в которой призналась, что эксперименты в постели с актером Эштоном Кутчером разрушили их брак, сообщает RadarOnline.

По словам актрисы, супруг дважды предлагал ей заняться сексом втроем. Она соглашалась, чтобы угодить мужу, который был младше ее на 15 лет, передает РИА «Новости».

«Я хотела показать ему, какой прикольной и веселой я могу быть», – написала 56-летняя Мур. Она призналась, что это решение было ошибкой.

В 2010 году артистка прочитала в одном из журналов, что Кутчер ей изменил с 21-летней девушкой в их доме, пока она находилась на съемках фильма. По словам Мур, с любовницей он познакомился, когда водил в боулинг ее дочь.

Актриса отметила, что муж не испытывал вины по поводу случившегося. Он объяснил жене, что когда они пригласили третьего человека в их отношения, это размыло для него границы допустимого.

Позже Эштон снова попался на измене, и в 2011 году Деми Мур решила с ним развестись.

Напомним, Эштон Кутчер подал на развод с Деми Мур в декабре 2012 года.