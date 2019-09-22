В России предложили ввести «индекс самогона»

В России следует ввести «индекс самогона», который поможет оценить экономическую ситуацию в стране, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

«По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на черном рынке», – приводит его слова «Российская газета».

По словам эксперта, рост потребления самогона свидетельствует о снижении реальных доходов граждан, а уменьшение потребления, напротив, говорит о росте платежеспособности.

Сообщается, что, согласно подсчетам по этой методике, в последний год производство и употребление самодельного алкоголя не растет. В городах с населением более 250 тыс. человек только 4,5% респондентов знают о примерах самогоноварения или изготовления домашнего вина. О случаях продажи такого алкоголя слышал 1% опрошенных горожан.

Ранее в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) сообщили, что около трети потребляемого россиянами алкоголя составляет незарегистрированная продукция – самогон, контрафакт, суррогаты.

Между тем Минздрав сообщал о резком сокращении потребления алкоголя в России за последние восемь лет.