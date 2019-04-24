Треть потребляемого в России алкоголя оказалась нелегальной

В Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) сообщили, что около трети потребляемого россиянами алкоголя составляет незарегистрированная продукция – самогон, контрафакт, суррогаты.

«В 2018 году потребление чистого спирта на душу населения, по данным Минздрава, составило 9,7 л. По нашим данным, легальные продажи составили 6,5 л – это данные ЕГАИС. 3,2 л – это неучтенная продукция, которая включает в себя как контрафакт, так и самогон, суррогаты, технические жидкости», – сказал замглавы ведомства Владислав Заславский, сообщает ТАСС.

Он отметил, что по их прогнозам в 2019 год показатель незарегистрированной продукции потребления на душу населения будет равен примерно 2,6 л, в 2020 году – 2,2 л.

Заславский уточнил, что работа по по борьбе с нелегальной продажей алкоголя продолжается. Так, с июня 2018 года было заблокировано свыше 1 тыс. сайтов по продаже алкоголя.

Ранее Минздрав сообщал о резком сокращении потребления алкоголя в России за последние восемь лет.