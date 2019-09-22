Сталлоне рассказал о других претендентах на роль Рэмбо

Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал, какие актеры пробовались на главную роль в фильме «Рэмбо: Первая кровь».

Артист в интервью The Hollywood Reporter рассказал, что на главную роль в фильме рассматривали Пола Ньюмана, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Джеймса Гарнера, Райана О’Нила, Стива Маккуина и Дастина Хоффмана. В итоге роль досталась Сталлоне.

«Джон Рэмбо должен был принадлежать к той части общества, с которой зритель мог бы себя идентифицировать», – отметил Сталлоне.

Фильм «Рэмбо: Первая кровь» режиссера Теда Котчеффа был снят в 1982 году. Лента при бюджете в 15 млн долларов собрала в мировом прокате более 125,2 млн долларов.

Ранее русскоязычные пользователи Сети завалили комментариями Instagram Сильвестра Сталлоне.