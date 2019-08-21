Русскоязычные блогеры атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Русскоязычные пользователи Сети завалили комментариями Instagram американского актера Сильвестра Сталлоне.

Сталлоне опубликовал на своей странице новый тизер фильма «Рэмбо: Последняя кровь».

Позже под записью появились тысячи комментариев на русском языке – шутки и пересказы различных известных в русскоязычном сегменте Сети мемов.

«Мне нужна твоя одежда и мотоцикл», – шутит пользователь aalsmeervk.

Отметим, что пользователи оставили множество комментариев именно такого содержания – ранее российский юморист Гарик Харламов призвал своих подписчиков подшутить на Сталлоне и заполнить его аккаунт комментариями на тему знаменитой реплики героя Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор 2: Судный день».

Многие комментаторы отмечают, что пришли на страницу Сталлоне «от Гарика».

«Казах из Чехии, пишу привет итальянцу из Америки по просьбе русского», – написал isinzhanat.

«Родные!!! Как приятно видеть вас здесь, россияне. Я так поняла, с Гаги переключаемся и завоевываем новые территории», – пишет darya_grigoryan.

Ранее русскоязычные пользователи Сети, в том числе российские звезды, атаковали Instagram американской певицы Леди Гага после того, как появились слухи о ее романе с голливудским актером Бредли Купером. До этого Купер расстался с российской моделью Ириной Шейк, за которую и решили заступиться россияне. При этом под одной из записей Гаги ответил на жалобы губернатор Саратовской области.

Затем множество комментариев на русском языке с призывом спасти озеро Байкал появилось в Instagram американского актера Леонардо Ди Каприо, который имеет российские корни.

Также сообщалось, что американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс шокировала пользователей соцсетей идеей сделать футболку со словом «чурка», которое она узнала после концерта в Москве. Россияне оставили множество комментариев в ее Instagram, пытаясь объяснить, что на самом деле значит это слово.