Американская рэперша сделала футболку со словом «чурка» после концерта в Москве

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс шокировала пользователей соцсетей идеей сделать футболку со словом «чурка», которое она узнала после концерта в Москве.

«Мне это слово показалось очень воодушевляющим. Представила, если меня вдруг кто-то окликнет чурка, сразу почувствую себя классной и опасной девчонкой. Что-то похожее на слово «чика!», красивая, заряженная, смелая девушка – шар из огня», – написала артистка на русском в Instagram.

Она опубликовала фотографию белой футболки с надписью «чурка», которую она обшивает стразами.

В комментариях к посту ей пытаются объяснить, что этим словом в России называют выходцев из Северного Кавказа и Средней Азии. Некоторые даже попытались объяснить, что в Америке это ругательство ассоциируется со словом «ниггер».

Ранее певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram видео, на котором слизывает остатки пищи с тарелки, заявляя при этом: «Ну вкусно мне! Я блокадница!». Жительница блокадного Ленинграда возмутилась высказыванием певицы, а мать Бузовой оправдала дочь, заявив, что бабушка Ольги пережила блокаду и многие привычки семья певицы переняла у нее.