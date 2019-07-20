Российские блогеры переключились с травли Леди Гаги на Ди Каприо

Так называемый гагачат – стихийно сформировавшаяся бурная дискуссия на странице Леди Гаги в instagram – перебрался в аккаунт Леонардо Ди Каприо.

«Лео, ты хоть раз омуля пробовал?» – спрашивают актера русскоязычные пользователи, пишет «Царьград».

Леонардо Ди Каприо ранее рассказывал о своем русскоязычном происхождении. Вопросом про омуля пользователи призывают актера решить экологические проблемы Байкала.

Флешмоб русскоязычных пользователей в аккаунте Леди Гаги, приблизившийся к отметке в 800 тыс. публикаций, начался на фоне слухов о ее романе с Брэдли Купером, который недавно расстался с российский моделью Ириной Шейк.

«Вернули Крым, вернем и Брэдлика», – уверяли поклонники челябинской красавицы.

«Гагаграм», или «гагачат», вскоре превратился в точку сбора в интернет-пространстве жителей постсоветских республик. Пользователи принялись публиковали объявления о продаже гаражей, рецепты бешбармака и борща, прогнозы погоды, обзоры автомобильных пробок и другие полезные советы.

Российский комик и продюсер Семен Слепаков пересказал суть конфликта между моделью Ириной Шейк и певицей Леди Гагой в иронической форме.