Слепаков опубликовал сказ о Леди Гаге и Ирине Шейк

Российский комик и продюсер Семен Слепаков пересказал суть конфликта между моделью Ириной Шейк и певицей Леди Гагой в иронической форме.

Слепаков опубликовал рассказ «Сказ про Ирку, Гагу Леди и Брэдлика окаянного» в четырех частях в Instagram.

По мнению Слепакова, в жизни россиян «для позитива мало поводов», поэтому многих обрадовали успехи Ирины Шейк в личной жизни. Но «лахудра крашеная» Гага сумела приворожить ее возлюбленного Брэдлика, опоив его зельем.

В итоге за модель решили вступиться соотечественники: «Есть ведь и у нас предел терпения – санкции мы выдержим, играючи, стерпим все нападки, притеснения, расширенье НАТО беспардонное, происки спецслужб и изоляцию, олимпийской сборной отстранение, и авианосцы в Черном морюшке, и рубля паденье – все мы выдюжим! Но, чтобы Брэдли красть у нашей Ирочки, не бывать такому».

Автор отметил, что «испугалась Гага окаянная» и решила вернуть «Бредлика». Однако и после этого россияне проложили атаковать аккаунт певицы комментариями, «так как стало все это не буллингом, а любимой русскою забавою».

Ранее сообщалось, что после расставания Бредли Купера с россиянкой Ириной Шейк из-за леди Гаги страницу исполнительницы в Instagram атаковали русскоязычные пользователи Сети, в том числе российские звезды.

А под одним из постов Гаги ответил на жалобы губернатор Саратовской области.