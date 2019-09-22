Главу представительства ДНР в Марселе освободили из тюрьмы

Руководитель представительского центра провозглашенной Донецкой Народной Республики в Марселе Юбер Файяр освобожден из-под ареста после пяти месяцев заключения, сообщили его сотрудники.

В представительстве ДНР в Марселе подчеркнули, что Файяр «стал жертвой политического ареста на основании клеветнических обвинений», передает ТАСС.

«Это замечательная новость на фоне той канонады, которую продолжает Киев, – отметили в представительстве Донецкой народной республики. – Свобода и правда сделали еще один шаг к победе».

Центр провозглашенной Донецкой народной республики в Марселе занимается координацией гуманитарной помощи, студенческими обменами, распространяет информацию о жизни ДНР.

Напомним, главу представительства ДНР во Франции арестовали в апреле.

Ранее Украина направила в МИД Италии ноту протеста в связи с открытием представительства ДНР. Помимо Марселя, представительства ДНР открыты в чешской Остраве, итальянском Турине, в Афинах и Хельсинки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об эффекте от работы таких представительских центров ДНР.

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