Появилось видео массовой драки хоккеисток на льду

Во время матча женской хоккейной лиги между командами «Динамо» и екатеринбургской СКСО завязалась массовая драка.

Хоккеистка «Динамо» Мария Пугина опубликовала в своем Instagram видео потасовки.

На кадрах видно, как во время матча у ворот девушки набрасываются друг на друга с кулаками, при этом судьи ничего не могут сделать.

«Научилась у Хабиба Нурмагомедова», – написала Пугина.

Встреча завершилась победой гостей – 4:1 в пользу «Динамо».