Суд не разрешил Януковичу присутствовать на слушаниях по апелляции по видеосвязи

Киевский апелляционный суд не разрешил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу присутствовать на заседаниях по апелляции по видеосвязи, сообщил прокурор по делу Руслан Кравченко.

Защита просила суд объявить перерыв в слушании дела для согласования позиции, добавил Кравченко, передает РИА «Новости».

Бывший президент Янукович покинул Украину в феврале 2014 года в результате протестов на майдане. В 2019 году экс-глава государства Оболонский районный суд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.