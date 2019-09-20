Верховный суд Абхазии отказался признать итоги второго тура выборов недействительными

Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск проигравшего президентские выборы оппозиционного кандидата от партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии о признании итогов II тура президентских выборов в республике недействительными.

«Суд ... решил ... в удовлетворении административного искового заявления с просьбой признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии ... об итогах выборов президента Республики Абхазия отказать», – сказал судья Генри Гамисония, передает РИА «Новости».

Однако Квициния намерен обжаловать решение суда в кассационном порядке. «С решением суда мы не согласны и обязательно обжалуем. Такой судебный акт не имеет права на существование», – приводит ТАСС слова адвоката Инги Габилая.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября, на выборах победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Квициния набрал 46,17%.