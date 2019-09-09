Хаджимба избран президентом Абхазии

Центральная избирательная комиссия Абхазия огласила окончательные результаты выборов президента республики. Главой государства признан Рауль Хаджимба, сообщил председатель абхазского ЦИК Тамаз Гогия.

«Сегодня на очередном заседании был принят итоговый протокол выборов президента Республики Абхазия 2019 года. Считать избранным президентом Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумковича», – передает его слова ТАСС.

У Хаджимбы – 47,39% голосов, у его соперника, лидера оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии – 46,17% голосов.

Гогия отметил, что кандидаты на пост президента Абхазии могут обжаловать итоги второго тура в течение трех дней.

Квициния, в свою очередь, заявил, что во вторник подаст в суд исковое заявление по результатам выборов, передает РИА «Новости».

По сравнению с последними данными произошло изменение в итоговом результате голосования – у Хаджимбы результат вырос на 0,1%, у Квицинии – снизился на 0,2%.

В Абхазии 25 августа состоялось голосование на выборах президента страны. Хаджимба тогда набирал 26,6% голосов, Квициния – 24,6%. Они вышли во второй тур.