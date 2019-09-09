Хаджимба признан победителем выборов в Абхазии

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба побеждает во втором туре выборов главы государства, набрав 47,38%, рассказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.

«Явка составила 65,98%... Квициния получил 46,19%, Хаджимба –47,38%... Избранным президентом республики Абхазии считается Хаджимба Рауль Джумкович», – передает РИА «Новости» председателя ЦИК.

По его словам, второй тур выборов президента признан состоявшимися.

Он добавил, что ЦИК Абхазии отклонил обращение Квицинии о повторных выборах президента республики.

«Обращение было рассмотрено... отклонено», – сказал Гогия, отметив, что кандидат может обжаловать решение в Верховном суде.

В Абхазии 25 августа состоялось голосование на выборах президента страны. Явка превысила 50%. По данным ЦИК Абхазии, после обработки протоколов со 150 из 154 избирательных участков, Хаджимба набирал 26,6% голосов, Квициния – 24,6%, советник министра Олег Аршба – 24,9%.

Во второй тур выборов президента Абхазии вышли Хаджимба и Квициния.

Напомним, ранее в понедельник в центризбиркоме Абхазии сообщили, что Хаджимба получает 47,38% голосов, а оппозиционер Алхас Квициния – 46,19%.