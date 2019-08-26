Во второй тур выборов президента Абхазии вышли Хаджимба и Квициния

Во второй тур выборов президента Абхазии выходят действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, заявил спикер народного собрания Валерий Кварчия.

«Выборы прошли в спокойной обстановке... уверен, что в результатах выборах отражена воля нашего народа. Окончательный результат покажет второй тур выборов, который состоится через две недели, то есть 8 сентября», – сказал Кварчия, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что «штаб Квицинии и (Рауль) Хаджимба (заняли) первое место».

В Абхазии в воскресенье состоялось голосование на выборах президента страны. Явка превысила50%. По данным ЦИК Абхазии, после обработки протоколов со 150 из 154 избирательных участков, Хаджимба набирал 26,6% голосов, Квициния – 24,6%, советник министра Олег Аршба – 24,9%.