Явка на выборах президента Абхазии, по данным на 20.00 (совпадает с мск), превысила 50%, сообщил глава ЦИК Тамаз Гогия.

«Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися. (…) Из полученных данных порог явки пройден, более 56%», – приводит его слова РИА «Новости».

Выборы считаются состоявшимися при явке более 50% избирателей.

В воскресенье в Абхазии проходят выборы президента. На пост главы республики претендуют девять человек, включая действующего президента Рауля Хаджимбу.

Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.

В ЦИК Абхазии заявили, что сообщения о нарушениях на выборах президента поступали, но они либо не подтверждались, либо не были зарегистрированы.