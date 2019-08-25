Началось голосование на выборах президента Абхазии

В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента, сообщили в республиканском ЦИК.

«По всей Абхазии в 08.00 мск началось голосование по выборам президента страны», – передает ТАСС слова представителя ЦИК.

Он добавил, что на всех участках есть наблюдатели от каждого из кандидатов, кроме того, в республике находятся более 100 наблюдателей. Независимое наблюдение осуществляет и местная общественная организация «Народный контроль». Освещением выборов занимаются более 50 зарубежных и абхазских журналистов.

Это седьмые выборы президента Абхазии с 1994 года. На этот раз на пост президента претендуют девять человек, в том числе действующий глава республики Рауль Хаджимба.

Выборы в республике считаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины избирателей, внесенных в списки.

В мае Хаджимба по требованию оппозиции перенес выборы президента на более поздний срок в связи с болезнью главного оппозиционного кандидата Аслана Бжании.