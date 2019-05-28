Хаджимба подписал закон о переносе выборов президента Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал изменения в закон о выборах президента, благодаря которым можно перенести выборы главы республики, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба; на этом настаивала абхазская оппозиция.

«Президент подписал закон, принятый парламентом, закон опубликован на сайте», – передает его слова ТАСС.

В законе говорится, что дата выборов назначается не позднее, чем за месяц до истечения полномочий действующего президента. Ранее срок составлял два месяца. После публикации закон вступил в силу.

Во вторник администрация президента направит в ЦИК республики подписанный закон, а аппарат парламента направит постановление о назначении новой даты выборов. Предлагается провести голосование 25 августа.

На прошлой неделе министр обороны Абхазии Мираб Кишмария сообщил, что Хаджимба согласился перенести дату выборов главы государства.

Перед этим сторонники оппозиции перекрыли трассу из России в Сухум после того, как парламент отказался перенести на осень дату президентских выборов.

Оппозиция требует перенести выборы в связи с болезнью своего главного кандидата Аслана Бжании.