Президент Абхазии согласился перенести выборы по требованию оппозиции

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария заявил, что президент страны Рауль Хаджимба готов перенести дату выборов главы государства.

Глава минобороны обратился к митингующим в Сухуме, сообщив о готовности президента к переговорам с оппозицией, передает ТАСС.

По словам министра, если оппозиция «примет решение» о переносе выборов с 21 июля на 25 августа, то и Хаджимба «примет».

Оппозиционеры отметили, что обсудят это предложение, передает РИА «Новости».

Беседа министра и оппозиционеров проходила в толпе, они общались полушепотом, не озвучивая суть переговоров собравшимся.

Три представителя оппозиции отправились на переговоры к президенту.

Некоторые участники акции настаивали на перенос выборов не ранее чем на конец сентября. Позднее стало известно, что оппозиция приняла предложение президента. Выборы состоятся 26 августа. «Эта мирная акция была, и мы впервые чего-то добились. Будем надеяться, что Бжания пройдет президентскую кампанию. Семья Бжании на август готова», – заявил глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба. По его словам, «учитывая конституционные нормы, президент пошел нам максимально навстречу, учитывая временные рамки». Напомним, сторонники оппозиции перекрыли трассу из России в Сухум после того, как парламент отказался перенести на осень дату президентских выборов. 21 мая трассу разблокировали.